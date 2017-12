Allsbc.com-Kooxda Man United ayaa garoonkeeda Old Trafford ku soo dhawayn doonta kooxda Man city kulanka sida weyn loo wada sugayo ee Manchester Derby.

Sababta xiisaha u yeelaysa kulankan ayaa ah kaalmaha ay ku jiraan iyo tartanka adag ee ay labadooduba ugu jiraan ku guulaysiga horyaalka.

Man United ayaa waayi doonta adeega xiddigaha Michael Carrick and Eric Bailly laakiin waxa taam u ah in ay ku bilowdaan xiddigaha Nemanja Matic Iyo Phil Jones.

Xiddiga khadka dhexe ee David Silva ayaa taam u ah in uu ku bilowdo ciyaarta laakiin xiddiga Fabian Delph ayaa shaki ku jiraa isaga oo xanuun ku seegi kar halka uu sidoo kale shaki ku jiro Vincent Kompany.

Guusha ay Man United gaarto kulanka ayaa dib u furi doonta tartanka loogu jiro hanashada horyaalka Premier league xilli ciyaareedkan.

Laakiin guul ay Man city gaarto ayaa la macno ah in ay Man city si weyn hal gacan ugu sii qabsatay hanashada horyaalka premier league.

Hordhac: Man United Vs Man City: Guardiola Vs Mourinho: Yaa Dhiniciisa Dhulka La Dhigi Doonaa

Posted on December 10, 2017 by Abdi Weli Aadan | 0 Comments

Kulanka: Man United Vs Man City

Tartanka: Premier League

Wakhtiga: 7:30 HabeenimoGaroonka: Old Trafford

XAQIIQOOYINKA KULANKA:

Kadib markii ay 4 guuldaro oo premoer league ah oo xiriir ah kala kulmeen Man city, United ayaa guuldaro kala kulantay hal ulan 5-tii Derby ee ugu dambeeyay ee ay la ciyaartay City.

Kooxda Man city ayaa ah kooxda ugu badan premier league ee goolasha ugu badan ka dhalisay Old Trafford 27 gool ayay ka dhalisay waxana ay la bar-baro tahay chelsea, halka Chelsea tahay kooxda ugu badan ee ku badisa Old Trafford 6 kulan ayay ku badisay laakiin City ayaa 5 kulan ku badisay Old Trafford.

Man United ayaa ku jirta wakhtigii ugu dheeraa ee aanay wax guuldaro ah kala kulmin kulamada garoonkeeda 14 kulan way badisay 10 kale bar-baro ayay gashay, guuldaradii ugu dambaysay ee ay la kulmaan iyaga oo jooga Old Trafford ayay kala kulmeen Man city September 2016.

Hadii ay kooxda Man city badisay waxa aay bar-barayn doonaan rikoorkii ugu fiicnaa ee laga dhigo horyaalka heerka 1-aad ee England ee ahaa 14 kulan ee xiriir ah ee ay Arsenal dhigtay August 2002.

