Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa Maanta qorshuhu ahaa in uu tago Magaalada Dhuusa Mareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud balse uu ka baaqsaday kadib markii ay diiday in ay Gaalkacyo ka qaado Diyaarad uu lahaa UN-ku.

Arrintaan ayaa loo sababeeyay in ay ka dambeysay in Diyaaradu aysan qaadeyn Boorsooyin aan la baarin maadama horay loo bartay in aan wax baaritaano ah aan lagu sameyn Boorsooyinka ay leeyihiin dadka Madaxda ah, Sida la sheegay,

Mudo isjiid jiid kadib ayaa Diyaarada ay leedahay UN-ka waxa ay go’aan ku gaartay in aysan qaadin Madaxweyne Gaas iyo Masuuliyiinta la socotay ilaa laga baaro Boorsooyinka ay wataan taas oo keentay in Diyaaradu ay duusho iyada oo aan sidin wax rakaab ah.

Dhinaca kale Saraakiisha la socotay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa iyana diiday in la baaro Boorsooyinka uu wato madaxweyne Gaas iyo Madaxda la socotay.

Arintaan waxey ku soo Beegmaysaa iyadoo madaxda kala duwan ee tagtay Dhuusa Mareeb loo diiday in ay hubka la galaan Magaaladaas, in kastoo badankood ay Diyaarad ku tageen, Waxaana Sidoo Kale Maanta Barqadii loo diiday in ay Dhuusa Mareeb galaan Ciidamada Ilaalada gaarka ah ee madaxweyne Farmaajo ee loo yaqaano Koofi-Casta, Walow markii Danbe la xaliyay.

Dhuusamareeb waxaa Barri ka furmaya Shirka Dib u heshisiinta ee u dhaxeeya Ahlusunna iyo Galmudug oo ay garwadeenka ka Tahay dowladda Soomaaliya, waxaana Halkaasi Tagay Madaxweynaha Soomaiya, Kan Galmudug iyo Madaxweynaha Hir-shabelle Maxamed Cabdi waare.

