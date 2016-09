Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta baaq ku saabsan wax ka qabashada dhibaatadii ka dhalatay qaraxyadii dhowaan ka dhacay magaalada Gaalkacyo u diray guud ahaan ummada Soomaaliyee gaar ahaan shacabweynaha reer Puntland.

Madaxweynha oo warbaahinta la hadlayey ayaa sheegay in dawladda Puntland ay diyaar u tahay in ay kaalinteeda buuxiso, balse shacabka Puntland looga baahan yahay in iyagoo isku tashanaya ay si wada jir ah meel uga soo wada jeestaan isla

markaana ay u guntadaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen dhibaatadaasi.

Sidoo kale Madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in dhibaatada ugu weyni ay saamaysay cusbitalka guud ee magaalada Gaalkacyo, kaas oo halbowle u ah guud ahaan dalka Soomaaliya iyo dalalka Deriska ah isla markaana loo baahan yahay in si gaar ah looga hawl galo.

“Cusbitalka waxaa soo gaarey burbur aad u weyn, sidaa awgeed waxaanu rabnaa in dadka reer Puntland meel walba oo ay joogaan in ay arrintaa u kacaan, ayna ku dedaalaan sidii aynu isaga kaashan lahaayeen cusbitalka dhismihiisa, ma sugi karo cusbitalku waqti badan, waa in uu deg-deg u hawl galaa”ayuu yiri Madaxweyne Dr. Cabdiweli Maxamed Cali.

Dhinaca kale Madaxweynuhu waxa uu ugu baaqay qurbe joogta Puntland in ay gacan weyn ka geystaan dedaalada loogu jiro wax ka qabashada dhibaada dhalisay burburka dhaqaale ee ka dhacaday magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale ka qayb qaadashada dhismaha cusbitalka guud ee degmada Gaalkacyo.

“qurbe joogta waxaan leeyahay dhalliil baad meel walba la joogtaan, haddii aad wax qabanaysaan maanta ayuu dalkiinu idiinku baahi badan yahay, qof waliba waxa uu maanta u taro iyo waxa uu u qabto Puntland ayaa lagu xisaabin doonaa laguna qiimayn doonaa hadhow” Ayuu yiri Madaxweyne Dr. Cabdiweli.

Ugu dambay, Madaxweynuhu waxa uu uga mahadceliyey jaaliyadda reer Puntland ee ku dhaqan waddanka Denmark oo ka qayb qaatay wax ka qabashada dhibaatadii dhowaan ka dhacday magaalada Gaalkacyo.

