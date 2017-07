Kalfadhigii labaad ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u furmay, iyadoo Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo uu kalfadhiga ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabaneysay.

Masuuliyiinta ka qeyb galay furitaanka kalfadiga 2-aad ayaa halkaasi ka jediyey khudbado ay intooda badan diiradda ku saareen wax qabadka golaha shacabka.

Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa sheegay in Baarlamaanka uu hor-yaalo howlo fara badan, si gaar ahna waxaa uu soo hadal qaaday ajandayaasha u yaalo kalfadhigan.

Jawaari ayaa sheegay in arrinta ugu weyn ee u taalo ay tahay dib u eegista dastuurka iyo wax ka bedelka qodobada qaar, isagoo tilmaamay in lagama maarmaan ay tahay in labo sano gudahood lagu soo gaba gabeeyo.

Sidoo kale Jawaari ayaa soo hadal qaaday qodobo muhiim ah oo ku saabsan arrimaha dastuurka iyo qaab dhismeedka dowlad goboleedyada oo soo dhameystirmaya.

Madaxweynayaasha Puntland Galmudug iyo Jubbaland ayaa si wadajir ah u sheegay in baarlamaanka xiligan looga baahanyahay in ay gutaan waajibaadka horyaala, si ay u sahlanaato in dowladu ay iyana gudato howlaha horyaala.

Gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Taabit Cabdi Maxamed oo isna goobta kahadlay ayaa soo hadal qaaday Maqaamka Caasimadda oo uu ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay, waxaana uu ka codsaday xubnaha Barlamaanka iyo madaxda kale ee dowladda in ay kaalin ku yeeshaan in la helo Maqaamka Caasimadda.

Ugu dambeyn Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa khudbadiisa dastuuriga aheyd ka jeediyay kalfadhiga labaad, waxaa uu ka hadlay howlaha hor-yaala iyo waxyaabihii u qabsoomay.

Madaxweynaha ayaa sheegay inay u qabsoomeen howlo fara badan sida joogteynta mushaarka ciidamada, shaqaalaha iyo hey’adaha dowladda, xakameynta hubka sharci darada, howl gelinta ciidamo gaar ah oo ka shaqeeya sugida amniga, iyo arrimo kale.

Madaxweynaha ayaa ka hadlay balan-qaadyadii uu sameeyay, iyo caqabada hor-yaala, waxaa uu xusay in arrimahaas oo idil lagu heli karo in gacmo wada jir ah iyo wada shaqeyn dhab ah ay dhex marto hey’adaha kala duwan ee dowladda.