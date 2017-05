Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa xalay loogu sameeyey xaflad soo dhoweyn ah magaalada Oslo ee caasimada dalka Norwey.

Xafladan lagu soo dhoweynayey Madaxweynha Puntland oo ahayd mid si wanaagsan loo soo agaasimay ayaa waxaa soo qabanqaabisay jaaliyada Puntland ee magaalada Oslo, halkaasi oo iyana ay kala soo qayb galeen

dad badan oo ka yimi jaaliyada wadamada derinka la ah sida Denmark iyo Sweden.

Madashii lagu qabtay xaflada soo dhoweynta ah ee lagu maamuusayey Madaxweynaha Dawladda Puntland iyo waftigiisa ayaa iyana waxaa kasoo qayb galay Gudoomiyayaasha jaaliyadaha iyo wakiilada Puntland ee dalalka, Denmark, Finland, Belgium iyo dalakaasi Norwey oo iyaga marti loo ahaa.

Sidoo kale waxaa xafladani iyaguna qayb weyn ka ahaa Fanaaniinta reer Norwey iyo weliba bahda saxaafada oo iyagu si toos ah u tibinasay barnaamijkii iyo maamuuskii ay xanbaarsanayd xafladii xalay ka dhacday magaalada Oslo,

Dhinaca kale waxaa intii ay socotay xafladu ka hadlay oo eroyo koo kooban ka jeediyey fagaarahii laysugu yimi Wasiiro, Xildhibaano, odayaasha dhaqanka, culimada, aqoonyahanda, siyaasiyiin, ururada dhalinyarada, ururada haweenka, iyo siyaasiyiin ka tirsan ururada siyaasadeed ee dalka Norwey, xubnahaas oo dhamaantood si isku mida uga hadlay adkaynta amniga iyo horumarinta Puntland iyo sidii Puntland loogala shaqayn lahaa siyaasada ku aadan maalgashiga iyo dhisida kaabayaasha dhaqaalaha Puntland ee hawsheedu sida baaxada leh usocdo.

Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo gebagebadii kulanka soo afmeeray ayaa aad iyo aad ugu mahad celiyey Jaaliyada Soomaalida Norwey, isagoo welibana mahad gaara nu naqay Jaaliyada Puntland ee wadanka Norwey iyo weliba Jaaliyadaha kale ee reer Puntland ee Wadamada kale uga yimi si ay usoo dhaweyaan Madaxweynaha iyo Weftigiisa.

”Puntland waxay qaaday dhabahii horumarinta, waxaan xooga saaraynaa kaabayaasha dhaqaalaha iyo hurumarinta waxabarashada iyo caafimaadka, waxaan ka shaqaynaynaa sidii loo heli lahaa biyo nadiif ah, waxaan ku dedaalaynaa in la helo cadaalad qofkasta ku qanci karo, illaahay keliya ayaa cadaalad bixin kara, balse waxaan ku dedaalaynaa in Puntland sida ay u dhisan tahay u ekaato, waa taas taan rabaa, Gudoomiyaha Baarlamaankana ugaga codsaday in dib loo furo Baarlamaanka oo dadka ka maqani ay ku soo biiraan oo ku yeeshaan cid metesha, waxaan doonayaa in Puntland ay ka wanaagsanaato berrito halka ay maanta taagan tahay, in hore loo socdo ayaan rabnaa, idinkana Soomaalidiina qurbo joogta ah waxaa la idinka rabaa inaad dedaashaan, waan ogahay inaad qayb weyn ka qaadataan hurimarka Soomaaliya, midna waa iga dardaan, dardaarankaasina waxuu yahay inaad ubadkiina Diinta iyo dhaqanka bartaan, waayo way ku adkaan doontaa inay iyagu ugu buseelaan Soomaaliya sida aad idinku ugu boholyoobaysaan oo bogiinu utebayo” ayuu yidhi Madaxweyna Puntland”

SAWIRRO :