Maamulada isbar-barsocda ee bariga Liibiya aya soo saartay amar ay ku mamnuucayso in ay shacabka Liibiya ugu anbabaxcaan dalka debadiisa rag iyo dumarba , laga bilaabo 18 jir ilaa 45 jir.

Xukuumada ayaa ku shardiday shacabka liibiyaanka ah ee doonaya in ay dalka ka safraan in ay tahy in ay marka hore helaan ogolaansho ay hore uga heleen maamulada amaanka. Arintan ayaa la sheegay in ay ku tacaluqdo sababo amaan qaran ah oo wadanku leeyahay.

Janaral Cabdirisaaq Naaduuri oo ka tirsan xoogaga taabacsan maamulka Tobruk ayaa sheegay in uu mamnuucayo safarka raga iyo dumarka da’doodu u dhaxayso 18 ilaa 45 jir in ay u safraan dalka debadiisa ayagoon ogolaansho hore ka helin laamha amaanka.

Maamulada ayaa ku Andacoonaya in ay rabaan in ay shacabkooda reer Liibiya ay ka reebaan in ay raacaan kooxaha argagixisada ah ee ku sugan dalka debadiisa, islamarkaasina wasaarada gudaha ee maamulka bariga iyo dhamaan goobaha ay ku suganyihiin ciidamadu ay u hogaansanyihiin sidii ay u dhaqan gelin lahaayeen go’aankan cusub.

Asia Abshir Aadan

Wararka SBC