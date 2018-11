Waxaa Maanta Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Bay,gaaray Wefdi uu Hoggaaminayo Ku xigeenka Ergeyga gaar ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Rai Zenenga.

Wefdi Qaramada Midoobay ee gaaray Baydhabo ayaa waxa Garoonka Diyaaradaha ee Shaati gaduud,ku soo dhaweeyay kusimaha Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed,ahna Guddoomiyaha Baarlamaanka Cabduqaadir Shariif Sheekhuna Maye.

Sidoo kale kulan dhexmaray Kusimaha Madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo ku xigeenka Ergeyga gaar ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, ayaa waxa ay kawada hadleen Xaaladda Ammaan ee Degaanada Koonfur Galbeed,iyo sidoo kale dar dargelinta Doorashada Madaxtinimada Maamulka Koonfur Galbeed oo dhawaan la filayo in ay dhacdo.

Sikastaba ha ahaate Doorashada Madaxtinimada Maamulka Koonfur Galbeed, ayaa waxa ka hortay Mudo Afar Maalin ah waqtigii lagu balay in ay dhacdo,waxaana xusid mudan in dhawaan qaar ka mid ah Musharaxiinta Koonfur Galbeed ay dalbadeen in waqtiga Doorashada in dib loo dhigo,waxaana arrintaasi ka soo horjeestay Xubnaha Guddiga Doorashada oo sheegay in Waqtigii loogu talagalay ay dhaceyso Doorashada.

Sawirro

Like this: Like Loading...