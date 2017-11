Cilmi Baaris ay samaysay jaamacadda Cambridge ayaa lagu sheegay in idaha ay kala aqoonsan karaan wajiyada dadka kuwa ay markasta arkaan iyo kuwa ku cusub.

Jaamacadda ayaa 8 hal neef oo ido ah ku tabobabaray wajiyada atooraha lagu magacaabo Jake Gyllenhaal, Emma Watson , madaxweynihii hore ee Maraykanka iyo Wariye BBC-da ka tirsan oo lagu magacaabo Fiona Bruce.

Tabobarka kadib, neefafkan idaha ayaa markasta dooranayay sawirka wajiga qofkii uu horey u arkay, isaga oo ka leexanayay wajiyada uusan aqoonin.

Waxa ay tan caddaysay in idaha ay aqoonsan karaan wajiyada ay markasta arkaan.

Cilmi Baaris horay loo sameeyay waxa ay muujisay in idaha ay aqoonsan karaan idaha kale ee isku meel ay ku noolyihiin iyo waliba dadka iyaga xanaaneeya.

Prof Jenny Morton ayaa sheegtay in in afar neef oo ido ah loo tabobaray in ay aqoonsadaan wajiyada afarta qof ee caanka ah, waxaa sidoo kale idahan dhinacyo kale duwan laga tusay isla sawiradaasi, markastana waa ay aqoonsadaan.

Aqoonsiga wajiyada waxa ay idaha kala mid yihiin dameeraha, iyo daanyeerada.

Waxase ay cilmi baarayaasha in ay tahay arrin xiiso leh in la ogaado in idaha ay aqoonsan karaan shucuurta kala duwan ee bini’aadamka.



BBC

