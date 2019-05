Maamulka Hir-shabeelle ayaa yeelanaya Ciidamo Boolis ah kuwaas oo ka qeyb qaadaya Sugida Amniga Deegaanada Maamulka Hi-rshabeelle.

Dhalinyaradan loo Tababaryo Booliska Hir-shabeelle ayaa laga kala keenay Deegaanada Maamulkaasi.

Tababarka ayaa waxa bixinaya Macalimiin isugu jirta Soomaali oo ka mid ah Booliska, iyo sidoo kale kuwa katirsan Howlgalka AMISOM ee Booliska Soomaaliya ka socda.

Goobta ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay John Hamweene oo ah Madaxa Tababarka Booliska, waxa uuna sheegay in Dhalinyarada loo tababarayo Booliska, in kaalin mug leh ay dhinacooda ka qataan Howlgalka lagu sugayo Amniga Dalka, gaar ahaan kan Deegaanada Hir-shabeelle.

Waxa uu intaas hadlkiisa ku daray in Tababarka uu socon doono Mudo 3 Bilood ah,isagoona Dhalinyarada loo tababarayo Booliska Hir-shabeelle u sheegay in ay maanka ku hayaan in laga doonayo iney u adegaan Shacabka ku nool Deegaanada Hir-shabeelle.

Madaxweyne ku-xigeenka Maamulka Hir-shabeelle Cali C/laahi Xuseen Guudlaawe ayaa dhankiisa xusay in dhalinyarada Tababarka loo xareeyay in laga doonayo iney u adegaan Shacabka Deegaanada Hir-shabeelle,isla markaana waxa uu ugu baaqay in mar walbo ay si wanaagsan dadka ula dhaqmaan Shacabka.

Dhalinayarada loo Tababarayo Booliska ee la Xareeyay