Warar la xaqiijiyay ayaa sheegaya in 13 ka tirsanaa dagaalyahanadii al-Shabaab ee lagu qabtey Dagaaladii Puntland iyo Al-Shabaab 2016 ay ka baxsadeen guri ku yaala magaalada Garoowe oo lagu hayey muddo dheer.

Dhalinyaradan ayaa la sheegay in a ahaayeen caruur Aan gaarin Heer La Xukumo xiliga la qabanaayey ee ay dagaalka kula jireen Puntland, waxaana guriga loogu samaynayey wax loogu yeeray dhaqan-calin.

Guriga lagu hayey dhalinyarada baxsatey ayaa loogu yeeraa Safe House waxaana mashruuc ku qaatey, shirkad si gaar ah loo lee yahay waxaana ilaalo ka hayey askar aan dowli ahayn oo gaar ah, Sida xogta Lagu hayo

Wararka ayaa intaa ku Daraya in mid kamid ah dhalinyaradaas dib loo qabtey, halka 12 kii kale aan gacan lagu dhigin lamana oga in ay ku jiraan gudaha magaalada Garoowe iyo in ay ka baxsadeen.

Saraakiisha Ciidanka Asluubta Puntland oo Ay Shaqadan Quseyso oo Ay SBC la xiriirtay ayaa ka gaabsaday arrintan,iyadoo Arintaan Aad looga hadal hayo Magaalo madaxda Garowe & Warbaahinta Bulshada.

Maxaabiistan ayaa lagu qab qabtay Dagaalkii Al-shabaab ku dhexmaray Degaannada Suuj,Garacad iyo Garmaal,waxaana Maxaabiistii da’da qaangaarka ku xukuntay qaarkood lagu xukumay dil toogasho ah kuwan ay wali ku jiraan Xabsiyada

Xarunta dhaqan celinta ee lagu xanaaneynayay dhalinyaradan ayaa la sheegay inay dhaqaale ku bixineysay mid ka mid ah Hey’addaha Qaramada Midoobey, waxaana la sheegay in xaruntaas gacanta uu ku hayay Abdelfatah Mohamed Sugulle oo ah nin Ganacsade ah oo ay Aad isugu Dhawyihiin Madaxweyne Gaas Inkastoo uu isagu Beeniyay Arintan,

Abdelfatah Mohamed Sugulle Oo Qoraal ku soo Qoray Bartiisa Facebook ayaa Beeniyay Arintan Wuxuuna Sheegay in Warbaahinta Sii Deysay arintan ay Khatar Galinayaan Naftiisa,

” Waxaa kaxumahay in La igu shaabadeeyay in aan maxaabiis hayo ayna fakadeen waa war been ah iyo dacaayado raqiis ah, waana wax laga naxo runtii dacaayadaas sababi kartna in ay dhib ii soo jiito ”

” Wariyaha xirfada leh waxa u horeeyo uu kafakaro waa badbaadada qofka uu magaciisa qorayo iyo wax ka soo gaari kara warka uu daabacayo” Ayuu Yiri Ganacsadaha oo Si Gaar ah u eedeynayay Mid kamid ah Warbaahinta Garowe,

Dhalinyaradan ayaa horay uga soo muuqday Maxkamad ciidan, hase ahaatee markii dambe la ogaaday in aanay qaan-gaar aheyn, waxaana la geeyay xarun lagu dhaqan celiyo, halka kuwii kale ee qaan-gaarka ahaa xabsiyada Puntland la geeyay, oo xukuno kala duwan ay ku dhaceen.

Sanadkii 2016 ayay aheyd markii dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo ka soo tallaabay xeebaha Gobolka Mudug ay gudaha u galeen deegaanada Suuj iyo Garmaal, halkaasoo dagaalo kulul oo ay Ciidamada Puntland la galeen looga itaal roonaaday, gacanta lagu dhigay badi dagaalamayaashii Al-Shabaab ee duulaanka ku soo qaaday Puntland.

