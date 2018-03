Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo Ka Tirsan Mudanayaasha Golaha Shacabka ee baarlamanka Soomaaliya ayaa ka hadlay Mooshinka laga keenay Gudoomiyaha Baarlamanka Jawaari,

Fiqi ayaa ku eedeeyay in xafiisyo kale laga soo abaabulayo mooshinkaasi, islamarkaana hantidii qaranka lagu bixinayo sidii loo ridi lahaa Gudoomiyaha

” Golaha shacabka oo shaqooyin waaweyn iyo go’aanno taariikhi ah oo umaddu ay ku diirsatay gaaray, waxa ku socda weerar abaabulan oo xafiisyo kale laga soo maleegay, hantidii qarankana lagu bixinayo, balse waxaan hubaa in uu ka badbaadi doono isku daygaas oo uusan cago badan lahayn ” Ayuu Ku Soo Qoray Bartiisa Facebooka.

Dhinaca Kale wuxuu Tuhun galiyay Sidey madaxda sare ee dowladdu u arkaan Go’aankii xildhibaanada Golaha Shacabku ay ku mamnuuceen shirkadda DP World ee Dalka imaaradka Carabta.

” Go’aankii u danbeeyey ee ku saabbsanaa shirkadda DP world ee golaha shacabku gaaray illaa iyo hadda lagama soo dhoweyn xafiisyada sare, mana aysan caddeyn mawqifkooda go’aankaas ku aadan, Hawlihii golaha shacabka oo la isku dayayo in golayaal kale ay la wareegaan iyo abaabulka ah in la isku mashquuliyo dhexdiisa waxey ka marqaati kacaysaa in la doonayo in kaalinta golaha shacabka meesha laga saaro ” Ayuu Yiri Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi

Baarlamaanka Soomaaliya ayaa u muuqda in qalalaase siyaasadeed uu dhexda ka galay, iyadoo maalin ka hor la furay Kalfadhigii 3aad ee Golaha shacabka, waxaana dad badan saadaalinayaan in qalalaasaha hada bilowday inuu saameyn ku yeelan karo hey’addaha dowladda, sida Xukuumadda

