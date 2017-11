Wasiirka Gaadiidka Cirka iyo Dhulka Xukumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Salaad Oomaar oo la hadlay Warbaahinta Dowladda ayaa beeniyay Wararka sheegaya in Amni daro ka jirto Garoonka Magaalada Muqdisho .

Maxamed C/laahi Salaad ayaa sheegay in si wanaagsan ay u socdaan Howlaha Garoonka Diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan ayna been abuur tahay warar maalmahaan ay faafiyeen Qaar ka mid ah Hay’addo waxuuna sheegay in ay la xisaabtami doonaan kuwa Wararka been abuurka ah Faafiyay .

“Garoonka waxaan ku qabanaa maalin kasto oo Sabti ah Shir looga hadlayo Aminga,waxaan maalmahan jiray Warar sheegaya in Goroonka Amnigiisa uu xunyahay waa mid been ah oo aan sal iyo raad laheyn ,waxaana Umadda Soomaaliyeed u sheegeynaa in Garoonka Aadan Cadde Amaankiisu yahay Boqolkiiba Boqol, waxa loo sheegayo ay been yihiin wax isbadal ah oo dhanka Aminga Goroonka majiro maalinba maalinka ka dembeyso wuu sii Hagaagayaa”Ayuu yiri Wasiirka Gaadiidka Cirka iyo Dhulka XFS

Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka Cirka iyo dhulka Xukumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Salaad Oomaar ayaa ku wargaliyay Bulshada Soomaaliyeed iyo Shirkadaha Caalamiga ah ee ka shaqeeya Dalka in uu sugan yahay Amaanka Garoonka Aadan Cade uuna kamid yahay Garoomada ugu Nabad galyada Badan Gobolka.

