Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Kuwa Daraawiishta dawlad goboleedka Jubbaland ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliyay deegaanno hoos yimaada degmada Jammaame ee gobolka Jubbada hoose.

Howl-galladan ayaa la sheegay iney ahayeen kuwa Qorsheysan, isla markaana ay ka dhaceen meel 10 KM u jirta degmada Jammaame, iyaggoona ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland oo is garabsanaya ay jiinka webiga ka galeen deegaanka Yiireey oo aan sidaa uga fogeyn degmada Jammaame.



Saraakiisha Ciidamada Xoogga ayaa sheegay inta uu Howlgalka socday la dilay 6 Dagaalame oo saddex ka mid ah ay ahayeen Saraakiil sare oo ka tirsan Shabaab.



Sidoo kale Saraakiisha Ciidamada, ayaa hadalkooda waxa ay intaas ku dareen in Howlgalka ay sidoo kale ku qabteen 3 Dagaalame oo ka tirsan Al-shabaab.



Dagaalyahanada ka tirsan Shabaab ee la qabtay ayaa lagu kala magacaabaa Cali Waraabe, Tima Jilic iyo Galley, kuwaas oo sida la tilmaamay Al-shabaab u qaabilsanaa Cabsi gelinta dadweynaha.



Dhinaca kale Howlgalka ayaa la sheegay in ay qeyb ka ahayeen Diyaaradaha Mareykanka waxaana la tilmaamay in Diyaaradaha ay duqeyeen seddex gaari oo Kooxda Al-shabaab gurmad ahaan u soo direen, waxaana halkaas ku basbeelay Saanad ciidan iyo raggii la socday sida ay hadalka u dhigeen Saraakiisha Ciidanka.



Sikastaba ha ahaate marka laga soo tago guulaha ay sheganayaan Saraakiisha Ciidamada Jubbaland iyo kuwa Dowladda, wali ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca Al-shabaab oo ay kaga hadlayaan Howlgalka ka dhacay Jubbada Hoose.