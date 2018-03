Xukuumada Somaliya Ayaa ka hadashay Go’aan kasoo baxay Maamulka Somaliland.

Maamulka Somaliland ayaa soo saaray Dhawaan go’aan deegaanada maamulkaasi looga mamnuucayo in shirkadaha iyo dadka kalaba adeegsadaan astaanta internetka ee Soomaaliya .SO.

Wasiirka Wasaarada Boostada, Isgaarsiinta iyo Tiknolojiyadda Xukuumada Soomaaliya Eng Cabdi Canshuur Xasan ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in qof kasta oo Soomaali ah uu xaq u leeyahay in uu adeegsado Doiman-ka .SO oo ah astaanta Internetka Somalia.

Waxa uu sheegay Wasiirka Soomaali kasta oo ku nool Jamhuuriyadda Soomaaliya uu xaq u leeyahay inuu adeegsado furaha taleefoonka (252) iyo kan internet-ka (.so), waxa uuna guul ku tilmaamay in dowlada lasoo wareegto astaanta qaranka ee Internerka.

Halkan ka Akhriso Qoraalka kasoo baxay Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta Soomaaliya

Guul weyn oo taariikhi ah ayay inoo tahay in maamulka astaanta internetka ee Soomaaliya ay la wareegto Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka, oo sidoo kale maamuli doonta isticmaalka furaha taleefoonka (252), oo labaduba ah hanti qaran.

Soomaali kasta oo ku nool Jamhuuriyadda wuxuu xaq u leeyahay inuu adeegsado furaha taleefoonka (252) iyo kan internet-ka (.so). Waxaa sidoo kale xaq u leh qof, shirkad, ama hay’ad kasta oo dalka ka hawl gasha. Waa calaamad muujineysa juquraafi ahaan iyo aqoonsi ahaanba halka aad ku nooshahay, ka diiwaan gashan tahay ama ka shaqeyso.

Astaanta interntka waxaa si gaar ah ugu baahan shirkadaha, jaamacadaha iyo ururrada waddaniga ah, si ay u muujiyaan inay ka dhisan yihiin Soomaaliya iyo xaaladda diiwaangelin ee ay dalkaasi ka haystaan haddii ay tahay .edu.so, org.so, iwm. DotSO waxaa maanta laga isticmaalaa adduunka oo dhan, in laga hor istaago qeybo ka mid ah dadkii Soomaaliyeed ee xaqa u lahaana waa go’aan aan u adeegeynin danaha dadka, shirkadaha, hay’adaha iyo jaamacadaha Soomaaliyeed, waayo waxay halkaas ku weynayaan in la aamino iyo in ay wax la qabsan karaan shirkadaha, hay’adaha iyo jaamacadaha kale ee dhiggooda ah.

DotSO waa hanti qaran oo uu wax ku leeyahay Soomaali kasta, inuu fa’iideystana waa mid ka mid ah xuquuqaha muwaadinka. Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyada waxaan diyaar u nahay inaan fududeyso sidii dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay uga faa’ideysan lahaayeen adeeggan, waxaana dhowaan soo bandhigi doonna qorshe ballaaran oo la xiriira ka faa’iideysiga Astaanta dotSO.

