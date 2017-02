Dowladda Kenya ayaa sheegtay in Derbiga ay ka dhiseyso Xadka ay la wadaagto Soomaaliya dhismihiiso uu maraayo meel Gabo gabo ah Islamarkaana Bilooyinka soo socda lasoo Afajari doono.

Guddoomiyaha Gobolka Mandheera Fredrick Shisia sheegay in derbiga xadka ammaanka la dhamaystiri doono dhawaan , waxaana uu sheegay in hadda la dardar geliyay dhismaha Derbigaasi.

Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in ujeedka Derbigu uu yahay in aysan kasoo gudbin dagaalyahanada Al-Shabaab ee inta badan Weerarada ku qaada dalka Kenya.

Fredrick Shisia ayaa sidoo kale tilmaamay in dhismaha oo cabirkiiso dhan yahay 700-km, lagana bilaabi doono degmada Kiunga ,waxuuna tilmaamay in u jeedadu ay tahay in la xiro dhammaan xuduudaha u dhaxeeysa Soomaaliya iyo Kenya.

Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ciidankeeda ay ka hortagi doonaan in dagaalyahanada Al-Shabaab in ay kasoo gudbaan xadka Soomaaliya.

Kenya ay ka dhisaysa xuduuda ay la wadaagto Soomaaliya ayaa muran fara badan ka dhex -dhaliyey madaxda Soomaaliyeed iyo kuwa Kenya.