Waa maqaal xisa badan o ku saabsan Cilmi baarista caafimaadka 2017, Oo Uu idiin soo Diyaariyay SBC Online :

Cilmi baarayaasha ayaa sheegay in ay helaan daawo cusub oo awood u leh in ay ladagaalanto gabowga ama waayeelnmada , in laga so hoyay guulo wax ku oola kuwaaso lagu ogaaday tijaaboyin macmal ah oo lagu tijaabiyay jirarka.

Dawada cusub ayaa soo saartay in jiirarki cimrigodu waynaa ee gabobay ay dib ugu soo celiso barasamaadkii iyo firfircoonaanti lagu yaqaan jir da’diisu ay yartahay, intaasi waxaa dheeraa intaasi n ay dib uso nolaatay unugyadi qaabilsanaa soo bixitaanka timaha ama dhogorta, oo jirkii lagu tijaabiyay ee gabobay ay dhogor badan oo cusub dib ugu so baxdo xilli uu hool-holnaa gabigiisuba iyo waliba xubno kale oo u firfirconaday shaqadooda.

kooxda tijaabadan samaysan oo xaruntoda caafimaad ay hoos tagto cisbitaalka jaamacada Erasmus ee dalka Holand oo tijaaboyin kuwasi la mid ah ku sameeyay bini’aadamka qudhiisa ayaa rajo wayn ka qaba in dadaalkodii uu mira dhal sameeyo, gabowgana la cirib tiro.

Caalin reer Britain ah ayaa isaguna sheegay in natiijooyinkan la sameeyay ay yihin kuwa “Bishaaro” ah.

Sikastaba ha ahaatee,Wli su’aalo badan ayaa jawaab u baahan.

Tijaabadan ayaa xooga saaraysa in ay dib usoo nolaysiiso unugyada daciifay, Adkaysana jirka duuduubmay ee kala daatay, iyado dib isugu Ururinaysa, unugyadn ayaa u muuqan doona si dabiici ah oo ku munaasaba cimriga la joogo.

Dawadan ayaa sidoo kale faa’iido u leh, in ay isu keento oo bogsiiso dhaawacyada iyo ka hortegida xanuunada qaar.

Peter De Keyzer ayaa BBC-da u sheegay ” waxaan wajahay caqabadaha”, dadkuna waxay ku madax adaygeen in aan “WAALANAHAY” markay arkeen sidii ay iga go’nayd in aan sii wado ka gungaarida tijaabadan, wayna ku saxsanaayeen sadexdi mar ee horaba.!!

Waali !

Tijaabadii afraad ayuu M.r. Keyzer ku guulaystay tijaabadan guusha ah.

Natijoyinkii la faafiyay ayaa soo saaray arin sheegaysa in unugyadi qaabilsana BEERKA ay si waafiyay shaqadodii u qabteen.

Waxuu kalo Keyzer uu intaasi raaciyay in uuna xasusnayn mas’alada timaha Ama dhogorta balse iyadu ay sheegtay.

jiirarkan ayaa dawada lagu duray sadex jeer maalin kasta muddo sanad ah.

Keyzer ayaa sheegaya in laga yaabo in ayna jirin saamayn an wanagsanayn, balse hadana xataa haday jiraan hadana jiirarku ayna HADLIN.

Waa cajabe jiirka ayaan hadlin balse hadana warbixinuhu waxay sheegayaan in dad bini’aadana lagu tijaabiyay , marka waxaa is waydin mudan su’aasha ah bin’aadamku miyayna hadli karin?!!!.

Turjumid : Asia Abshir Adan

Xigasho : BBC English