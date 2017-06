Iyadoo dhawaan ciidamada Puntland gacanta ku dhigeen gaari lagu soo raray walxaha qarxa oo ka anbabaxay magaalada Beledweyne, ayaa waxaa fariintii ugu horeysay ee arintan la xiriirta u diray Masuuliyiinta Puntland mulkiilaha gaariga xamuulka ah ee la qabtay.

Ganacsade Xaaji Cali Macoow oo warbaahinta kula hadlay magaalada Beledweyne ayaa sheegay in gaarigan mudo ka badan 13 sano uu ka shaqeynayay inta u dhaxeysa magaalada Beledweyne iyo Boosaaso oo sida uu sheegay isaga kala gudbin jiray khudaarta noocyadeeda kala duwan isaga oo wax laga naxo ku tilmaamay in dad aysan ka war qabin gaariga ku raraan walxaha qarxa.

‘’Waxaan leeyahay maamulka Puntland Anniga oo ah milkiilaha gaariga walxaha qarxa lagu qabtay in arintaan Aanan waxba ka ogeyn, gaar ahaan in gaariga loo isticmaalo waxyaabo dadka lagu dhibaateynayo, tan kale waxaan aad ugu faraxsannahay in gacanta lagu dhigay qofkii Alaabtan ay ku soctay, laakiin waxaan rabaan in maamulka Puntland aan u sheego in gaariga iyo dhalinyarada kale ee gacanta lagu hayo ee la soo bandhigay ee darawalada ka ahaa falkan waxba ka ogeyn sidaa daraadeed la sii daayo’’ ayuu yiri Milkiilaha gaariga.

Khaliif Idiris oo dhinaca kale ka mid ah aqoonyahannada magaalada Beledweyne oo shirka jaraa’id ka hadlay ayaa ugu baaqay Puntland in aysan ku fududaan xukunka dhalinyarada darawalada ka ahaa gaariga, madaama sida uu hadalka u dhigay gacanta lagu dhigay shaqsigii loo waday walxahan qarxa, dhinaca kalana la ogyahay dadkii halkan ka saaray gaariga oo sida uu hadalka u dhigay gacanta lagu hayo.

Maamulka gobolka Hiiraan ayaan wali ka hadal arintan ku saabsan gaariga xamuulka ah ee lagu qabtay walxaha qarxa oo la sheegay in uu ka anbabaxay magaalada Beledweyne.

Mas’uuliyiinta Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in walxaha qarxa ee la qabtay la doonayay in lagu bartilmaameedsado dadka shacabka ah, iyaga oo intaa ku darray in sida ugu dhaqsiyaha badan cadaallada u horgeyn doonaan shaqsiyaadka arintan ku lugta lahaa.

Puntland ayaa marar badan horey sidan oo kale ku guuleystay in ay gacanta ku dhigaan gadiid lagu siday walxaha qarxa, waxaana dhawaan maxkamada ciidamada Puntland xukun dil toogasho ah ku riday shan dhalinyaro oo ku eedeysan in ay la socdeen gaari lagu qabtay walxaha qarxa.

