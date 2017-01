Madaxwayanah Puntland Cabdiwali Maxmed Cali Gaas ayaa rajo wanagsan ka muujiyey geedi socdaka hananka doorshooyinka soomaliya xili uu Maanta dib ugu soo labatay magaalad boosaso ee xarunta gobalka Bari .

Waxan Garoonka diyaradaha magaalada boosaso ku soo dhaweyey xubno ka tirasan labad gole ee dawalada, Maamulka Gobalka Bari, iyo saraakiil ka tirasan ciidamada dawaladda.

Cabdiwali Maxmed Cali Gaas ayaa sheegay in somaliya oo dawalad hesha in Puntland ay u tahay guul islamarkaan uu rajaynayo in doorshooyinkaasi ay ka yimaadan isbadal dan ugu jirto Umada soomaliyeed

“Hogaamiyayaasha Madasha Wadatashiga qaran meel wanaagsan ayay keeneen arrimaha doorashada Soomaliya iyo isbadalka dalka ka dhacaya,waad la socotiin way soo dhamaadeen doorashooyinkii ka dhacayay xarumaha Maamul Goboleeyada dalka ka jira, iyo dhaarintii xildhibaanada golaha shacabka, runtii waxaan rajeenaynaa in isbadal wanaagsan ay kasoo baxaan doorashada Madaxweynaha Soomaliya ee dhacaysa sanadkaan 2017-ka, isbadal wanaagsan ayaa iiga muuqda xildhibaanada kusoo baxay Golaha shacabka Soomaliya”, ayuu yiri Madaxweynaha Puntland Dr C/wali Maxamed Cali Gaas.

Cabdiwali Maxamed Gaas Maadaxawayanah Puntland ayaa sida oo kale tacsi u diraya masuuliyiinti ka tirasanaa Puntland oo dhawan lagu dilay magalada Boosaso

‘Waxan ka Tacsiyadeenayaa dilkii ka dhacay Magaalada Boosaaso ee Gobolka bari, runtii way nagu cusub tahay in mas’uuliyiin lagu dilo Magaalada Boosaaso, iyadoo taasi ay jirto dadaal ay sameeyeen Maamulka iyo shacabka ayaa lagu yareeyay dilalkii, Ciidamada Puntland way ku amaanan yihiin sugida amniga”, ayuu yiri mar kale yiri Madaxweynaha Puntland.

Shacabaka ka soo Qaxaya Abaarata ka jirata Gobalada Woqooyi iyo Bartamaha soomaliya kuwaas oo soo gaaray deegano ka tirasan Gobalka Kar-kaar ee Puntland ayuu madaxawyne gaas ugu baaqay dadka deegandaasi in ay so dhaweeyan, walaalahood

Safarka madaxweynuhu Uu Mudooyinkii u danbeeyay uu ku joogay ayuu kula kulmay masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan Somaliya iyo beesha caalamka, isagoona heshiis ku saabsan Colaada gaalkacyo la soo galay maamulka Galmudug, oo ay isku afgarteen in Ciidamo Boolis ah la geeyo Magaaladda Gaalkacyo,

