Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, kana tirsan mudanayaasha aqalka sare, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa sheegay in maslaxadda Soomaaliya aysan marnaba ku jirin mawqifka dhexdheaaxdnimo ee dawladda Soomaaliya ay ka qaatay xiisadda carabta.

Cumar Cabdirashiid ayaa ku baaqay in mawqifkaasi laga noqdo isaga oo sheegay in maslaxadda Soomaaliya ay ku jirto in lala safto dalalka Sucuudiga, Imaaraadka iyo Masar oo uu sheegay in ay mar walba usoo gurmadaan Soomaaliya.

“Umadda Soomaaliyeed maslaxdeeda kuma jirto go’aanka ay Xukuumadda qaadatay ee dhex dhexaadnimada, afar dowladood iyo dowladood oo yar waaye, illaa 1960ayay na taageerayeen saddexda wadan ee Carab ee aan isugu dhownahay dowlad ahaan iyo bulsho ahaan waa Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masaarida, runtii ayaga markii ay aheyd inaan garab istaagno oo aan ku bedelno waxay na taheen dowlad ahaan, hadey tahay maslaxad dhaqaale, tan amni, anaga maslaxdeena waxay ku jirtay inaan isbaheysiga Sacuudiga dhinacooda aan aadno”ayuu yiri Cumar C/rashiid.

Cumar C/rashiid ayaa sheegay in go’aanka ay qaadatay Xukuumadda ay ku tahay dhib, isla markaana loo arkayo inay dhinac la safan yihiin, waxaana uu talo ahaan u soo jeediyay in dib looga fikiro, lana eego meesha maslaxada ku jirto in la qaato.

Mar wax laga weydiiyay hadii dowladda Soomaaliya la safato Isbaheysiga Sacuudiga inay saameyn ku yeelaneyso xiriirkii Turkiga ayuu sheegay in Turkiga iyo wadamada xulafada la ah Sacuudiga aanay is aheyn, isla markaana aanay wanaagsaneyn in dhankaas laga eego.

“Waxa is aheysta Turkiga iyo afartan dal ma ahan, anaga Turkiga inaan dhahno ma ahan qeyb ayuu ka yahay, waayo Turkiga inaan soo dhex gelino ma ahan, waxay rabtaa in arrinta aan ku miisaano habka ay tahay Qatar iyo wadamada is haya, dhexdooda ka hadleynaa ee dowlado kale kama hadleyno”ayuu yiri Cumar C/rashiid.