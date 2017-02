Amniga meesha lagu keydiyay maydka Kim Jong-nam, oo ka mid ah magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia, ayaa si aad ah loo adkeeyay.

Kim ayay isku aabo ahaayeen hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi Kim Jong-un.

Kim wuxuu dhintay isbuucii la soo dhaafay, waxaana loo maleynayaa in la sumeeyay xilli uu sugayay inuu diyaarad ka raaco garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur.

Waxaa soo baxaya warar sheegaya in wiilkiisa Kim Han-sol uu u safray Malaysia si uu maydka u soo qaato.

Waxaa sidoo kale sare u kacay qilaafka diblumaasiyadeed ee ka dhexeeya Malaysia iyo Kuuriyada Woqooyi.

Khilaafka wuxuu imaaday ka dib markii Malaysia ay diiday dalab kaga imaaday safaaradda Kuuriyada Woqooyi oo ahaa in maydka lagu wareejiyo.

Malaysia waxay dalbatay in dhiigga Hida-sidaha ee DNA-ga la baaro si loo aqoonsado ka hor intaan la wareejin maydka.

Waxaa jiro baaritaan la sameeyay oo ah sida uu u dhintay Kim Jong-nam. Natiijada ayaa la filayaa in isbuucan la shaaciyo.

Inkastoo uu jiro tuhun ballaaran oo ku aadan in Kuuriyada Waqooyi ay ka dambaysay dilkan, haddana wax caddayn ah looma hayo, Pyongyang illaa iyo hadda war rasmi ah kama aysan soo saarin dhacdadaas.

Kuuriyada Koonfureed ayaa sheecisay in Kuuriyada Waqooyi ay soo maleegtay dilkaas.

Dhanka kalana muuqaal u muuqda in uu muujinayo dilka ayaa soo baxay, waxaana laga sii daayay telefeshin Japan laga leeyahay.

Siduu ku yimid murankan dublamaasiyaddu?

Malayshiya ayaa ka mid ahayd dalal kooban oo joogteeyay calaaqaadka dublamaasi ee ay la leeyihiin Kuuriyada Waqooyi, balse dilkan ayaa murjiyay xaaladda.

Todobaadkii hore ayayna Malayshiya diiday in ay aqbasho dalab uga yimid Kuuriyada Waqooyi oo ahaa in ay fasaxaan Maydka Kim isaga oon baaritaan lagu samaynin sababta uu u dhintay.

Arrintaas ayaa sababtay in danjraha Pyongyang ee Malayshiya Kang Chol in uu Kuala Lumpur ku eedeeyo in ay “wax qarinayso”

Arrintaas ayaana sababtay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Malayshiya ay si caro leh uga jawaabto iyada oo sheegtay in eedayntaasi “aysan sal lahayn”. waxayna intaas ku dartay in ay masuuliyadooda tahay in ay baaraan dhimashada Kim maadaama oo uu Malayshiya ku dhintay.

Abdul Samah Mat oo ah sarkaal sare oo ka tirsan booliiska Malayshiya ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in haddii aysan jirin dad ehelkiisa ah oo doonaya mayka Kim isla markaasna la soo gabogabeeyo dhammaan baaritaannada in markaas ay ku wareejin doonaan maydka safaaradda Kuuriyada Waqooyi.

